輔仁大學一名學生小明，邀友人到租屋處聚餐，卻突然急性腸胃炎「屎滾」，連續衝兩次大樓公用廁所都客滿，他忍著劇痛全身冒冷汗，連敲兩次住套房有私人衛浴的室友房門求助，見到室友都無回應，眼見即將現場大爆發，只好衝入室友廁所解放，未料卻遭室友提告侵入住宅罪。一審、二審法官均認為小明的行為並非無故侵入，應諭知無罪。

根據判決書，一名輔大男大生小明，跟其餘同學在外合租房屋，但室友住套房有廁所，自己房間沒有廁所。111年9月5日，小明與朋友一起在住處吃東西聊天，卻突然「屎滾」想上廁所，小明先去大樓公廁，但去了2次都有人在使用，眼見即將肛門爆發，於是連續2次去敲室友房門見沒人回應，直接衝入廁所內解放。未料室友得知後大怒，氣得對小明提告侵入住宅。

小明辯稱，當天他邀請友人到家裡聚餐，因急性腸胃炎才急著尋找廁所，不可能在眾目睽睽下解放在褲子，當下為了守護尊嚴及道德並排解肚子劇痛，我才會有借用室友房間廁所的想法，不屬於「無故」，事後我立刻向室友送禮賠罪，並已得到他的原諒，3個月後因對方要提早退租，可能才因此告我。

一審及二審法官都認定，小明於案發時是因為肚子痛而進入室友房間內使用廁所，並非無故擅自進入該房間，符合緊急避難要件而得阻卻違法，依照「無罪責並不構成犯罪」，諭知被告無罪。