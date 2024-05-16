蔡英文總統（左）15日在總統府接見魯保羅變裝皇后秀冠軍得主妮妃雅（右）。（總統府提供）

總統蔡英文昨（15）日在總統府接見變裝皇后妮妃雅，星座專家唐綺陽受邀擔任觀禮嘉賓。唐綺陽表示，妮妃雅代表台灣，在凸顯多元性別的國際舞台上奪冠，「這份榮耀是對台灣多元文化的肯定，也是亞洲的驕傲」，並提到冥王星水瓶時代，就是不分性別的時代，希望所有人都能享受生而為人的快樂。

唐綺陽昨發文提到，感謝總統府邀請，讓她能見到妮妃雅本人，也見證令人雞皮疙瘩、動容的一刻。唐綺陽表示，第一次知道妮妃雅，是在三年前為《誰來晚餐》這個公視人文記實節目配音時，當時就對妮妃雅印象深刻。唐綺陽表示，她向來被「敢做自己」的人吸引，看到全身散發自信的妮妃雅，內心早對這樣的勇氣佩服到極點，現在，他的耀眼是世界級別，好像在告訴全世界，「別害怕做自己，不要被想像的坎絆倒，瞧，只是跨出去，世界就為你敞開」，這讓唐綺陽直呼真的太療癒了。

唐綺陽也透露，對於妮妃雅跟媽媽的互動印象深刻，媽媽對「別人眼中特別的孩子」是如此支持。唐綺陽表示，要感謝妮妃雅的媽媽曹慧敏女士，謝謝她放手培養「不平凡」的孩子，讓妮妃雅能盡情展開翅膀，成為如今有創造力的藝術家，所有個體的成功都不能忽略培育的土壤，「曹慧敏女士做到了，這塊土地也做到了，我們與有榮焉」。

台灣的性別平權之路，從玫瑰少年到現在，一路走了24年，唐綺陽直言，24年後的現在，妮妃雅代表台灣，在凸顯多元性別的國際舞台上奪冠，這份榮耀是對台灣多元文化的肯定，也是亞洲的驕傲。

唐綺陽也謝謝2024的現在，社會能溫柔善待每個獨特的靈魂，冥王星水瓶時代，就是人人平等的時代，也是不分性別、不分種族、不分階層的時代，希望所有人都能享受生而為人的快樂，也恭喜妮妃雅，祝她的藝術之路持續發光發熱，活出所有人渴望的燦爛模樣。

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