LIVE AERIALS: Reports of an explosion outside TSMC plant in north Phoenix https://t.co/9ldK4Qv8Hh — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) May 15, 2024

台積電美國鳳凰城廠區一二期工程如火如荼進行中，沒想到美國時間周四突傳出，廠區發生爆炸意外，ABC15 Arizona報導，1位施工工人重傷，但確切狀況仍待進一步確認，從當地媒體的空拍畫面也可以看到，消防單位出動多輛救援車輛抵達現場支援。

當地消防單位證實，該名男子受到重傷。周四下午，鳳凰城、Glendale及Daisy Mountain的消防隊接獲通知，前往北鳳凰城43rd Avenue與Dove Valley Road附近進行救援，該地點即為台積電美國廠廠區，初估消防單位出動至少兩輛消防車，以及數台救援車輛。

事實上，去年4月，台積電鳳凰城廠區就曾發生過火警意外，當時台積電官方緊急發出聲明澄清，該火警為晶圓廠外部垃圾管道冒出火苗，第一時間即受到控制，並非網路傳言所述的大火。該起案件並沒有造成台積電的損失，預料台積電官方會在不久之後，針對此次爆炸意外進行說明。

台積電將在鳳凰城進行三期工程，第一廠區預計在2025年上半年開始量產，直接導入4奈米製程，第二廠則預計2027及2028年開始量產，會採用3奈米及2奈米技術，三廠則預計在2030年之前投產，預計採用2奈米或更先進製程技術。