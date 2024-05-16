中國打造了世上第一艘無人機專用航母，有關它的許多細節仍是個謎。這艘新艦隱藏在長江上游的造船廠裡，遠離上海的主要大造船廠。

《海軍新聞》（Naval News）網15日報導，這是中國的第4艘航母，但先前從未傳出有它的存在。分析指出，唯有中國才能相當保密地打造航母。

這艘船新艦是在2022 年 12 月下水，但直到現在才被報導，充滿了神秘感。 《海軍新聞》和美國海軍前情報官、美國空軍協會（AFA）智庫「密契爾航太研究所」（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）高級研究員達姆（J. Michael Dahm）共同就這艘新艦進行了分析。

眾所周知，中國海軍有3艘航母，而最大，戰力也最強的，就是正在海試的003型航母「福建」艦。不過，分析指出，這艘新艦截然不同。它會受到廣大關注，並不是因為它更大；反之，分析認為，它是世上第一艘固定翼無人機專用航母。