擁有36F突出上圍和纖纖細腰的葉子楣，過去是一代性感女神，外號「波霸」，早年演出三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》走紅。她出道39年，曾有「都市傳說」，指稱當年是拜狐仙才能紅極一時。最近節目主持人直球問到這問題，她首度大方回應「真的沒有」，更表示第一次聽到拜狐仙這件事。

葉子楣曾暫別演藝圈，不過近來積極復出。現年57歲的她，早年參加亞洲電視訓練班畢業出道，原本她只是名不見經傳的小配角，演出三級片才打開知名度。過去她拍攝電影《聊齋艷譚》，在其中飾演「白狐仙」一角，港媒報導，傳出她為了演出更到位，私下真的跑去拜狐仙，才風靡了千萬粉絲。對次，她上TVB靈異直播節目《直播靈接觸》，被梁思浩問到是否真有此事，她斷然否認。

葉子楣最近上節目，坦言不想再演性感角色。（圖／取自《東網》）

葉子楣當年與醫生男友交往後就淡出演藝圈。（圖／中時資料照）

葉子楣說：「沒有拜，連拜狐仙這個東西都是今天才聽到」，身邊的林師傅也力挺說：「1990年代葉子楣當紅時，香港都還沒有狐仙堂」，認為完全不可能。而葉子媚也進一步說，拍過不少鬼片但拍攝期間沒遇過怪事，反倒是參加親友的喪禮時，有殯儀館的工作人員跟她說：「有三個小朋友在跟著妳」，要她之後戒吃雞和飛禽類的食物、放生鳥做善事才能化解。

葉子楣首度回應沒拜狐仙。（圖／中時資料照）

葉子楣早年與醫生男友呂錫照交往，2018年呂錫照驟逝後，葉子楣才復出。承認當年是應男友要求，在1994年拍完最後一部電影便退出娛樂圈。如今重返螢光幕，身材依舊保持得宜，被問到維持21吋小蠻腰的秘訣，她表示自己不吃煎的、炸的食物，也不吃過甜過鹹的食物。至於未來想拍什麼戲？她坦言不想再走性感路線，「沒有突破寧願不拍」。