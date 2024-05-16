居家環境最討厭的害蟲就是蟑螂，環境部呼籲民眾看到蟑螂別用拖鞋打，因為蟑螂是過敏原攜帶者，體質敏感的人可能產生過敏反應，可以用滅蟑噴霧在蟑螂出沒的地方上下噴灑約10公分藥液，蟑螂爬過去就會死亡。另外民眾做好3事可杜絕蟑螂，包括家中門、窗、管線不留縫隙；避免堆積舊報紙、紙箱等雜物；把食物收好、垃圾桶蓋好。

環境部表示，民眾看到蟑螂時千萬不要用拖鞋或其他物品等把牠打扁，因為蟑螂是過敏原攜帶者，體質敏感的人吸入帶有過敏原的蟑螂屍體碎片時，會產生過敏反應；且蟑螂身體常攜帶病原菌，可能間接影響民眾健康。

環境部提供3個治標的方法，可以用噴霧劑在蟑螂出沒處上下噴灑約10公分藥液，蟑螂爬過去接觸到藥劑就會死亡；用殺蟑餌盒，利用蟑螂的趨觸性引誘蟑螂進入餌盒食用藥劑，也可有效防治；另還有殺蟑凝膠餌劑，可施藥於裂縫、牆角或縫隙中。

除了消滅蟑螂以外，預防蟑螂入侵及繁殖更重要，環境部分享3個治本撇步，門、窗、管線不留縫隙，若有破損要立即修補，廚房、浴室的排水口也要經常刷洗，夜間不用時加蓋；再來是隨時保持室內整潔，避免堆積舊報紙、紙箱等雜物，減少蟑螂藏匿場所；最後要將食物收好，垃圾、廚餘妥善處理，垃圾桶加蓋，廚房流理台保持乾淨避免積水，減少蟑螂生存及繁殖。