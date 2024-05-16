俄羅斯總統普丁應中國大陸國家主席席習近平之邀，於16日至17日對陸進行國是訪問。普丁在訪問前稱讚，兩國關係達到「前所未有」的水準。然而，包括中國拒絕譴責烏俄戰爭，以及繼續與受經濟制裁的俄羅斯進行貿易等，中俄之間緊密的關係激怒了美國和歐盟。有外媒指出，普丁似乎想要更多，但大陸願意為此付出代價嗎？

BBC指出，普丁今年3月再度贏得總統大選連任，本月7日宣誓就職，此行是普丁最新任期開始以來首度出訪。他對大陸官方媒體表示，這次為期兩天的訪問讓兩國關係達到「有史以來的最高水準」，他提及對中國武術和哲學的興趣，並表示他的一些家人正在學習中文，「面對棘手的國際形勢，我們的關係仍在加強。」不過，儘管普丁吹噓他們的友誼，但習近平可能有理由擔心。

美國剛宣布對北京、香港銀行，以及與莫斯科合作的企業實施一連串新制裁。雖然中國並未公開向俄羅斯出售武器，但華盛頓和布魯塞爾認為，大陸正在出口戰爭必需的技術和零件。美國認為，此舉已經踩線，但大陸堅稱對烏克蘭的立場是中立的，而且這些出口產品在戰爭之外有商業用途，並沒有違反規則。

🚨🇷🇺🇨🇳 PUTIN has arrived in CHINA. pic.twitter.com/xAWuOJLw0j — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) May 15, 2024

在歐盟考慮徵收關稅之際，對中國持懷疑論者和鷹派人士的聲音也愈來愈大，敦促習近平對俄羅斯總統施加更大壓力。事實上，中國低迷的經濟無法承受來自貿易夥伴的這種壓力，國內需求疲軟意味著它需要國外市場，而這一切都讓習近平立場尷尬。

不過，北京仍然將莫斯科視為重塑美國主導世界秩序的關鍵。他們之間的貿易蓬勃發展。對大陸來說，俄羅斯能提供廉價的能源，包括透過西伯利亞管道穩定輸送天然氣。然而，隨著烏俄久戰，卡內基基金會（Carnegie Endowment）高級研究員趙通（Zhao Tong）指出，北京正在淡化與莫斯科戰略夥伴關係的無限性。

「雖然中國大陸支持削弱西方影響力，但它不同意俄羅斯的某些策略，包括威脅使用核武。中國大陸敏銳地意識到向俄羅斯提供無條件支持，可能將付出聲譽成本，大陸也不斷完善其政策，並增強全球舞台上的合法性的戰略。」