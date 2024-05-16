美國通膨數據降溫，市場燃起降息希望，激勵美股大漲，台股今(16)日在台積電勁揚下，大漲逾300點再創新高21461.51點。

台積電ADR上漲3.63美元或2.39%，收155.58美元。台股現貨方面續強，台積電漲15元飆854元天價，鴻海衝上179元，聯電漲0.5%至52.3元。

昨（15日）台積電一枝獨秀，不僅盤中創下844元新天價，收盤衝上839同步刷新紀錄，使得台股大盤漲161.36點，收在21147.21點，成交值4892.53億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超283.39億。自營商賣超1.49億，投信買超17.95億，外資及陸資買超266.93億。

周三美國四大指數皆收紅，道瓊上漲349.89點（或0.88%）至39908.00點，那斯達克指數勁揚231.21點（或1.40%）至16742.39點，標普500指數漲61.47點（或1.17%）。