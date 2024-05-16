下周風水輪流轉，幸運的人也許就是你，《搜狐網》點名3生肖將是最強運的人，下周吉祥之神庇佑， 機會大增，像是屬馬的人能得貴人相助，事業更上一層樓，財富也跟著翻兩番。

▌生肖虎

屬虎的人去年麻煩不斷，影響整體進步，因為今年是官殺年，每個人壓力都很大，生活總是缺錢，幸運的是生肖虎樂觀、勤奮，會盡力提升自己能力，在事業上變得更強；下周迎來吉祥之神，生肖虎將進入財星，事業會不斷發展，業務量大增，未來財富上升，收入、儲蓄倍增。

▌生肖馬

屬馬的人今年主福星，儘管身心壓力重重、疲憊不堪，但財富和收入卻十分出色，進入本月後，將迎來食傷大運，財運會進一步加強，各方面有更好表現，生肖馬心態積極，做事效率高，在職場有很強競爭力；下周迎來吉祥之神，身邊會出現貴人，事業有更大施展空間，未來財富翻兩番。

▌生肖兔

屬兔的人前段時間比較被動，事業沒有太大進步，但不影響你樂觀向上的性格，生活依然充實，從本月開始終於迎來改變，事業有所起色，財富開始上漲，一切變得順利很多；下周迎接好運之神，帳上會有意外之財，錢財變得更加充裕，生活充滿歡笑，事業機會大增，未來也十分順利。

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