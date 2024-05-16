不少人創業自己當老闆，一名網友表示，最近發現很多女生創業都會開美甲店，讓他很好奇真的有這麼好賺嗎？網友分析，創業開美甲店是因為入行門檻低、設備要求不高且暴利，只要美甲師的美感好又手巧，其實就能吸引到不少客人，而且市面上的美甲店收費從500到2000元都有，只能說女生的錢很好賺。

一名網友在PTT上分享，最近觀察到，似乎很多女生創業首選都是開美甲店，讓他很好奇背後的原因，美甲真的這麼容易上手嗎？還是有什麼特殊原因？

貼文引起網友討論，綜合大家的回應發現有3個關鍵因素，第一是入行門檻低，大概3個月就能出師，主要是看個人美感和手巧不巧；第二個是設備要求不高，初期經營小小工作室，需要的設備不會太貴；最後則是暴利，現在女生幾乎都會做美甲，根據美甲師不同，一次收費從500到2000元都有。

另有網友說，現在女生對於美容的需求大增，除了美甲之外，美睫、霧眉等產業也都很夯，不過目前看起來，仍以美甲的入行門檻最低。