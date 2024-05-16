中國新聞網報導，應中國大陸國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普丁於5月16日至17日國是訪問中國。5月16日4時許，俄羅斯總統普丁乘專機抵達北京。

這次訪問有哪些特別之處？中俄互動有何看點？

看點一：普丁新任期首次外訪：

行前，普丁接受新華社的書面專訪時指出，「正是兩國戰略夥伴關係前所未有的高水準，讓我決定選擇中國作為我正式就任俄羅斯聯邦總統後第一個出訪的國家。」

俄羅斯總統選舉於2024年3月舉行，俄中央選舉委員會3月21日宣布，普丁高票連任俄聯邦總統。5月7日，普丁宣誓就職，開啟新的總統任期。

看點二：訪華期間行程安排：

中國外交部發言人汪文斌14日主持例行記者會時表示，訪問期間，習近平主席將同普丁總統就中俄建交75周年背景下雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。

看點三：中俄建交75周年：

2024年是中俄建交75周年。普丁在接受新華社採訪時指出，今年對於中俄兩國而言是特殊的一年。

「四分之三個世紀以來，我們兩國走過了一條漫長且時而曲折的道路，我們充分汲取了兩國關係不同發展階段的歷史經驗。今天我們認識到，優勢互補正在為兩國關係全面迅猛發展注入強大動力。」普丁說。

中國外交部發言人汪文斌5月13日主持例行記者會時表示，2024年是中俄建交75周年，中方高度重視中俄兩國元首外交對於雙邊關係的戰略引領作用，兩國元首一致同意繼續保持密切交往，確保中俄關係始終順利穩定向前發展。

近期，俄外交部發言人紮哈羅娃表示，俄中關係不受外部影響。

她表示，俄羅斯與中國的協作基於尊重、平等、信任的夥伴關係以及在對雙方都至關重要的問題上相互支持的原則。

中共中央政治局委員、外交部長王毅4月9日在北京同俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談時表示，中俄建交75年來，兩國關係歷經風雨，砥礪前行。

王毅表示，雙方在不結盟、不對抗、不針對協力廠商的基礎上，堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略協作，打造了一種完全不同於冷戰時期的大國關係新範式，對維護全球戰略穩定、推動新興大國合作都具有不可替代的重要價值。維護好、發展好中俄關係，既是中俄作為兩大鄰國的必然選擇，也完全符合兩國人民根本利益。

普丁是中國人最熟悉的國際政治人物之一，據不完全統計，近十年來，普丁曾十多次訪華或來華出席國際會議。