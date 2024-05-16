新北中和雙屍命案，37歲蘇姓單親媽媽警詢時供稱無法承受長照、經濟雙重壓力，因此酒後吸毒悶殺一雙兒女，新北地院今（16）日裁定羈押並禁止接見通信。但是鄰居卻透露，照顧祖母的人一直都是蘇父，並質疑，「你相信吸毒的人說的話嗎？她現在根本黑白說！」

鄰居不平地說，祖母因為罹癌由蘇父長期照料，為了撐起龐大的醫療費用，仍兼職水電工，除了要帶母親去醫院，有空時也都會去學校接兩位小孩，甚至煮飯給一家吃，很少看到他女兒分擔家庭工作，因此對蘇女的說詞保持質疑。

蘇女供稱，為了照顧罹癌的祖母而辭去櫃姐工作，生活裡迫於面對巨大的經濟壓力。本月12日，蘇女在母親節當天帶著9歲女兒、6歲兒子搭乘計程車辦理入住位於中和的一間汽車旅館，當晚拍下孩子熟睡的照片並上傳至臉書作為封面。

她表示，14日上午9時，飲酒後吸毒，先用房間的枕頭悶殺9歲女兒，女兒因痛苦掙扎而抓傷她的手臂。時隔1小時，她再拿同一個枕頭悶住6歲兒子，直至兒子逐漸失去呼吸心跳，並伴屍呆坐將近4小時，原本想與孩子「一起上路」，但因當下體力不支、精神恍惚，被前來探視的徐姓友人及時阻止。

蘇女昨天下午移送地檢署由檢察官複訊後，以蘇女犯家庭暴力防治法、刑法、兒童及少年福利以及權益保障法故意殺害兒童罪嫌重大、所犯為重罪，有相當理由認為有逃亡勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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