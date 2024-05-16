塞爾提克16日在東區季後賽次輪G5第四節靠著3分鐘內的一波13比2攻勢，將領先優勢擴大至14分差距，最終以113比98擊敗少了米契爾的騎士，4比1順利闖進東區決賽，以逸待勞等待尼克與溜馬之間的勝者出線。

兵強馬壯的綠衫軍16日在自家主場迎戰損兵折將的克里夫蘭大軍，原本以為會是一面屠殺場面，沒想到頑強的騎士在三年級生莫布利雨季中轉戰過來的老將馬可斯莫里斯帶領下一路糾纏，甚至在第四節追至3分差距。

然而塞爾提克在關鍵時刻懷特、荷福德與塔圖接連命中3顆三分球，13比2攻勢將領先局面拉開至14分差距，即便騎士不肯放棄，但情勢逼人，加上外線守不住綠衫軍的三分火炮，最終只能飲恨敗走波士頓，結束本季賽程。

塞爾提克全隊6人、先發五虎全部得分上雙，塔圖25分、10籃板、9助攻、4抄截的準大三元數據，荷福德22分、15籃板、5助攻、6記三分球，懷特18分，哈勒戴13分，傑倫布朗11分、7助攻。

騎士陣營莫布利33分、7籃板、4助攻，馬可斯莫里斯25分，史特魯斯12分、7籃板、9助攻，嘉蘭11分、9助攻。