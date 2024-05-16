歌壇天王劉德華出道超過41年，不論在唱片及戲劇方面都有亮眼成績，日前宣布即將展開《今天…is the Day》巡迴演唱會，讓期待已久的粉絲引頸期盼。而他先前為電影《紅毯先生》進行宣傳時，遇到熱情女粉絲拿著他30年前的簽名，聲稱「老公當年拿它求婚」，並要求幫忙鑑定真偽。對此，劉德華回應的一句話，立刻引發熱議。

劉德華先前在深圳為推出的電影《紅毯先生》進行宣傳，希望再衝一波票房。活動結束後，粉絲一擁而上索取簽名及合影，親民的他來者不拒，一一滿足所有人需求。沒想到有名女子突然拿出劉德華30年前的簽名照，接著表示：「當年我老公拿來向我求婚，現在可以補簽一個在我全家福那裡嗎？」並且詢問劉德華：「這是你的簽名嗎？30年前」。劉德華聽後哈哈大笑，在對方不斷追問下，輕聲回應「不是」，不過最後暖心補充一句，「但感情是真的。」接著立刻替這位粉絲補簽。

對於劉德華高情商回應，粉絲讚賞不已：「很棒，這句話沒損到夫妻任何一方」、「天王這就是不一樣，果然反應夠快」、「華仔的回應太暖心了吧」、「劉德華好像打圓場，這才是一輩子值得追的偶像」、「劉德華的粉絲多年來不離不棄，真的是值得了」、「不愧是我從小追到大的偶像」。

只是劉德華主演的《紅毯先生》，票房似乎不如預期，短短上映7天，出品方《歡喜首映》就宣布退出春節檔期聲明。對此，網友點出2大關鍵，除了電影在戲院播放時間太差，接著指出這部片的內容，不適合在春節闔家觀看；倘若未來重新上映賣點也不佳，在於劇情及影評人的分析都已經曝光。