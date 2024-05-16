傳言人臨終前會發出「咕嚕」或「嘎嘎」的死前喉鳴，不少人以為是痛苦窒息的聲音。對此，美國一名負責臨終關懷的護理師朱莉（Julie McFadde）表示，這是呼吸時空氣穿過口腔中唾液的聲音，是生命結束前的正常現象，不是在經歷疼痛，但聽到這聲音代表生命只剩25小時。

根據《每日郵報》報導，朱莉在TikTok指出，很多家屬聽見親人臨終前發出咕嚕或嘎嘎聲都非常不捨，覺得親人很痛苦，導致心理受創，但她澄清，這聲音是患者無意識發出的，不會感到疼痛，因為這只是呼吸時空氣穿過口腔中積聚的液體引發的聲音。

朱莉說，正常來說，人的口腔會不斷分泌唾液，大腦會下意識發出吞嚥的訊號，清除唾液，但生命即將結束的人，這個大腦系統不再運作，當停止吞嚥唾液，唾液就會累積在口腔中，這時空氣進出便會發出嘎嘎的聲音，因此臨終時發出喉鳴很正常，只是對不常聽到的人來說，會覺得患者是因痛苦而發出聲音。

影片在TikTok累積百萬人次觀看，網友紛紛留言「我媽媽剛去世，當我聽到她這樣時我非常害怕，覺得我無法幫助她，我們以為她窒息了」、「一直以為我媽媽死時是窒息的，我現在終於相信她並不痛苦」。研究顯示，臨終時發出喉鳴聲代表死亡將近，約40%的人在臨終時出現這種情況，平均只能存活25小時。