外交部長吳釗燮日前提到「面對無理質疑，林北一定吵到底」，引發爭議。高市議員李雅靜15日在議會質詢時提到，市長陳其邁也曾自稱54088（我是你爸爸），她調侃說要舉辦「接地氣大賽」，陳其邁坦言，「林北」用詞確實不妥，李雅靜痛批，外交部長用粗鄙的語言還洋洋得意，失去格調。

李雅靜指出，外交部長吳釗燮洋洋得意使用「林北」字眼，外交部次長田中光還辯稱是「接地氣」，而陳其邁也曾說過54088，她狠酸說要舉辦「接地氣大賽」，選手分別是吳釗燮跟陳其邁。

李雅靜還說，接下來的質詢，希望陳只要用到我就自稱「林北」，用很接地氣的方式答詢，她也會自稱「恁祖母」回應。對此，陳其邁直言，林北用詞確實不妥，李雅靜則痛斥，堂堂外交部長竟用林北這樣粗鄙的語言還洋洋得意，失去做為外交部長應有的格調。

蔡英文總統520即將卸任，李雅靜也讓陳其邁為蔡政府執政8年提出評價。對此，陳其邁表示，蔡英文執政，台灣國際能見度大幅提升，外交實質往來都有顯著提升，現在日本、美國往來會面層級都已顯著提升；更重要的是，與美方的安全合作不斷昇化，這是非常不簡單的事情，蔡英文也是歷任最照顧高雄的總統。

李雅靜則細數蔡政府8年「荒腔走板」的施政，像是債留子孫，8年已讓每位國人負債增加高達3.1萬，未償還債務也增加7097億元。台灣房價所得比高達9.97倍，等於要不吃不喝十年才可能買得起房子。

她更炮轟，再生能源政策跳票，截至2023年底再生能源僅占總發電量9.9％，與蔡政府宣稱再生能源目標占比20％，達成不到一半，不只造成台灣缺電，更讓台電頻臨倒閉。還有開放萊豬、核食等等罄竹難書，「荒腔走板」，就是蔡政府執政8年的總結。

針對準總統賴清德的執政期許，陳其邁提出「兩岸和平穩定、經濟繁榮創新、讓人民過好生活」，李雅靜則有不同見解，她用4個字「沒有期待」表示，沒有期待就不會受傷害。

李雅靜狠酸，賴清德政治性格剛硬又是台獨金孫的形象，全球的幾個主要國家都在關注賴清德的執政走向，就連AIT主席羅森柏格自去年上任後非常罕見的來台5次，可能跟賴清德曾說「自己是務實的台獨工作者」有很大的關係。

李雅靜提到，美、中都在觀察賴清德的立場是否有轉變，未來 4 年，賴清德要繼續做務實的台獨工作者嗎？李雅靜自嘲，雖然沒有期待，但還是期許賴政府能實現競選口號「拚經濟 顧民生」，以人民為本、以經濟為主、以民生為要。