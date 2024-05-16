彰化縣於2013年間陸續爆發電鍍廠排放有毒廢水汙染農地事件，震驚全國，違法業者除有刑責，也遭彰化縣環保局追總計高達1億1005萬215元的農地整治費用。法務部行政執行署彰化分署日前追繳回最後1筆徵起款項1500萬元，再轉交環保局，終在歷經10年後，完成艱鉅的追繳代履行費用任務。

2013年間，彰化縣電鍍工廠祥賀、藝松、蘇振輝等公司因埋設暗管，以共管非法繞流的方式，將未經處理的電鍍廢水排放至東西三圳農田灌溉渠道，致重金屬汙染農地。

當年除彰化地檢署依法偵辦追訴外，移送機關彰化縣環保局並依法核算祥賀、藝松、蘇振輝等公司及其負責人，應連帶繳納代履行費用共計8760萬元，並於2014年間移送至彰化分署執行。

然因上述電鍍廠埋設暗管排放廢水時間長達15年，汙染既深且廣，清理所需金額難以確切估算，環保局於整治過程中，於2017年時再依法追加代履行費用2245萬215元，全案高達1億1005萬215元，並於2017年時就追加費用移送彰化分署執行。

彰化分署2014年收案後隨即進行扣押存款及查封不動產、生產機具、車輛等執行行為，惟祥賀公司等人所欠代履行金額過於龐大，執行所得遠不足以清償，至2016年時執行人員終成功勸諭祥賀、藝松、蘇振輝等公司分別分期繳納2920萬元，於2017年4月6日將第1次移送之金額全數繳清。

不過，祥賀公司等人對於2017年後續追加之代履行費用2245萬215元難以接受，並拒不履行，彰化分署續強力執行，先後執行換價祥賀等3公司及負責人之土地、建物、車輛及保險解約金等，徵起金額約計800萬餘元，仍有1500萬元差額未獲清償。

彰化分署清查發現，上述公司可供執行之財產僅剩已進行至特別變賣程序底價1512萬元的彰化市香山段土地1筆，卻乏人問津，該分署對外加強宣傳，還實地帶看，最終促成該筆標的以1512萬元拍定，終將全案完全徵起。