竹聯幫地虎堂堂主「虎哥」吳金虎，涉嫌率領幫眾分別向彰化某彩券行暴力討債150萬、對詐團「黑吃黑」勒索機房成員，另招攬多人到柬埔寨加入當地詐團詐騙歐美人士，台北檢署16日依組織犯罪、恐嚇、加重詐欺等罪起訴吳金虎、妻子李家葳及幫眾共13人。

吳金虎除是地堂堂主外，亦是統促黨榮譽主委，吳妻則是自稱是統促黨「白狼」乾女兒，夫妻倆多次被檢警列為掃黑對象，檢肅到案。

起訴指出，吳金虎2021年8月受託持本票，率眾向彰化某彩券行游姓老闆及母親討債150萬元，在彩券行內妨害客人上門，大聲要求還錢，游母先籌付20萬元後，在店內下跪請求吳寬限，母子因畏於吳的黑幫勢力，不久結清債務，取回本票。

吳受詐團成員大陸人「海哥」委託，得知該詐團曾將柬埔寨機房的詐款300萬、500多萬元，分別匯至詐團成員李男及其友人周男帳戶，自2022年4月起向李男恫嚇，要求第一個月至少要給20至30萬元，不然就「祝大家出入平安」。

李擔心受害，搬至鄧姓友人住處避風頭，2022年9月吳派小弟至鄧家，並對鄧的社區警衛說：「這戶的垃圾比較多，是來幫忙倒垃圾的」，之後李一再搬家躲避，吳等人始未能得逞。

另吳自詐團大陸成員「海哥」得知，該詐團將柬國機房的300萬詐款，向蔡姓男子購買泰達幣，而蔡2021年11月遭人強盜1000萬，即恐嚇蔡男賠錢，否認就帶他去柬埔寨工作或賣給盤口，恫稱「絕對會讓你難看」、「你敢我弟弟海哥的錢，不還錢，手腳留一支就好」。蔡不得己，支付20萬元給吳。

此外，吳及妻子於2021年3月、6月、9月帶人到醫院進行PCR檢測，訂購機票辦理出國手續，介紹13人到柬國七星園區與詐團會合，在當地以愛情詐欺或假投資方式詐騙歐美人士，案經雲林縣警局移送偵辦。