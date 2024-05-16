80、90年代因修圖及整形技術不如現在發達，所以當時演藝圈的女星美貌，大多數都是自然真實且無經過加工。如今多年過去，她們外貌上的變化時常會被拿出來檢視；對此，一名網友以「過45歲沒有劣化的女星」在PTT的WomenTalk版發文，引發熱議。當中有人提到日劇女神「內田有紀」，形容她「過45比18還正」。

發文網友表示，在看到許多明星外貌突然崩壞後，讓他認為年過45歲後沒有劣化真的不容易。並好奇發問，年過45沒劣化的女星，大家會想到哪些人；他自己也率先點名今年已經51歲的香港女星陳慧琳，更讚她「還長得跟記事本MV時一模一樣」。

一名網友以「過45歲沒有劣化的女星」在PTT的WomenTalk版發文，引發討論。(圖／翻攝自PTT)

蘇慧倫、徐若瑄、林心如等女星都被網友點名。(圖／中時資料照)

文章曝光後，其他人紛紛表示認同，接著陸續點名蘇慧倫、葉全真、徐若瑄、賈靜雯、林心如、林韋君等女星。更有人提到日本女星內田有紀，「問就是內田有紀，過45還比18還正」。內田有紀出道至今27年，當年她憑藉招牌短髮與甜美笑容，在90年代紅極一時。她在與吉岡秀隆結婚期間曾短暫淡出螢光幕4年。如今已48歲的她，因外貌跟剛出道時沒有太大差異，因此多次被日本票選為「40代最美女星」。

如今已48歲的內田有紀因美貌依舊。(圖／翻攝自IG)

內田有紀憑藉招牌短髮與甜美笑容，在90年代紅極一時。(圖／擷取自推特)

內田有紀曾在節目分享過保養祕訣，由於自己非常喜歡吃蔬菜，平時最常吃日本的大白菜、花椰菜，她透露，為了完全保留了蔬菜的營養和原汁原味，保養自己的肌膚，所以她還會生吃大白菜。至於其他被點名的日本女星，還有「黑木瞳」與「松嶋菜菜子」，網友認為即使臉上有歲月的痕跡，依舊非常有氣質，只是「完全看起來不老的，我總感覺有點恐怖」。