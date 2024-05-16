520總統就職倒數四天。國安局針對正、副總統的警衛安全措施也已到位，但外界仍相當好奇，副總統蕭美琴的警衛室呼號會如何命名?據了解，特勤中心、以及蕭的幕僚曾提出多種名稱供她圈選，但是都沒獲得蕭的青睞，因此遲未定案，據了解，蕭美琴其實心中早有定見，日前親自命名警衛室名稱為「安平警衛室」，象徵出身台南的成長歷史。

從小在台南長大的蕭美琴，自許自己是「台南的女兒」，即使在從政後，在花蓮打拼深耕10年，又赴美近4年，但她還是深深以台南人為榮，或許就是為此，蕭美琴才會將警衛室呼號，用最象徵台南歷史的「安平」命名。據了解，賴清德總統警衛室呼號，仍沿用副總統時期的「萬里」。

歷任正副總統警衛室呼號，多與其老家、居住地相關，或在字面上具備一定意義，從最早的李登輝總統「大安警衛室」，就是因當時官邸位於北市大安路。李元簇副總統使用「崇實警衛室」，是因官邸位在軍方崇實營區旁。連戰副總統「敦化警衛室」，也是因官邸位於敦化南路。

至於陳水扁用「玉山警衛室」，則是引用玉山為台灣象徵。蔡英文總統的「永和警衛室」，除了蔡長期住在新北永和外，也有永久和平之意；賴清德的萬里警衛室，則與老家位置有關；又或是馬英九的警衛編制呼號為「中興」，則象徵重拾政權，中興國民黨。

較特別的是前副總統陳建仁呼號，因為宗教信仰一開始選定為「聖家」，後續又改為「平安警衛室」。