朱姓環保清運業者家族經營多家合法或非法環保公司，2022年7月起，陸續承攬桃竹苗地區事業廢棄物清除業務，並承租多筆土地，假借整地名義，以合法掩護非法，將垃圾埋進承租土地牟取暴利，保七總隊歷經半年跟監調查，查獲業者非法回填體積逾4萬立方公尺，「幾乎造山」，不法利得達1.5億元，新竹地檢署偵查終結將16名涉案人員起訴。

保七總隊第三大隊日前查獲不肖業者將新竹縣寶山鄉大片山坡保育窪地視為聚寶盆，非法回填事業廢棄物，填谷造地，行為囂張。警方表示，以朱嫌為首的朱氏家族環保清運業者，涉犯多起廢棄物清理法案件屢遭檢警環查緝在案，仍不思悔改。

警方表示，朱姓業者覬覦房市大熱帶動廢棄物清除商機，自2022年7月起以其家族經營領有合法廢棄物清除許可的某企業社、工程有限公司，及未領有許可的環保有限公司，陸續承攬桃竹苗一帶事業廢棄物清除業務，逕清除至寶山鄉非法設立的分類處理場進行分類處理後，尋找偏僻鄉間的土地由朱氏兄弟出面與土地管理人簽訂承租契約，假借整地名義，實者以上述合法及非法清除車輛，將分類出的廢磚塊及營建剩餘土石方，載運到朱家承租的土地非法掩埋牟取暴利。

警方歷經逾半年鍥而不捨跟監埋伏，掌握不肖業者非法棄置事證，由新竹地檢署翁檢察官貫育指揮保七總隊第三大隊第一中隊、北區環境管理中心、新竹縣調查站及新竹縣環保局跨單位聯合偵辦、發動搜索。

經現地開挖，除發現大量回填土石、磚瓦外，亦有廢塑膠、廢木材等營建事業廢棄物充斥其中。非法回填體積逾4萬立方公尺，幾乎將落差3層樓高的山谷填平，經估算不法利得高達新台幣1億5000萬元。訊後朱嫌遭聲押獲准，並將涉案車輛及機具共10部及朱嫌財產全數查扣，全案經新竹地檢偵查終結後將被告連同公司共16人提起公訴。

保七總隊第三大隊呼籲地主應善盡土地管理人責任，業者亦應遵守環保法規，一旦遭查獲非法棄置廢棄物，不但須負責將廢棄物妥善清除處理、將汙染場址復原之責任外，恐面臨最重5年刑責，並得併科最高新台幣1500萬元罰金。