在百花齊放的吃到飽市場中，你最喜歡哪一間餐廳？饗賓餐飲集團2002年成立至今，旗下5間自助餐品牌，包含饗食天堂、旭集等全數擠進吃到飽Buffet聲量前十名。此外，《網路溫度計DailyView》依據多項網路指標，每年選出網路口碑之星獎項得主，去年吃到飽領域獎項得主果然匯以及漢來海港也有上榜，《網路溫度計》今天透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出十大熱門吃到飽Buffet餐廳，快來看各家招牌菜有哪些？

No.10 台北晶華酒店-栢麗廳

栢麗廳被譽為天下第一廳，是台北晶華酒店高人氣的自助餐廳，擁有城市花園景致，提供豐盛的美味海鮮料理，包含螃蟹、生魚片、淡菜等。此外，招牌菜爐烤牛排外層以香料、胡椒和鹽封裹烘烤，有著焦香口感，內層切開則是粉嫩多汁的牛排，備受饕客喜愛，必吃菜還有酸菜魚、36小時慢燉牛肉。

栢麗廳不時推出限定活動，除了2023年7月推出「夏日屋台美食祭」，送上大阪燒、章魚燒、炒麵麵包、糯米糰子等超多日本經典祭典美食；2024年1月栢麗廳還與泰市場聯名，一個價格享受2間自助餐，引發網友討論，「很喜歡栢麗廳的海鮮」、「真的很划算」、「看起來超好吃」。

No.9 果然匯

果然匯是台灣著名的多國蔬食自助餐餐廳，全台共2間分店，提倡蔬食機能餐飲，並匯集豐富的蔬果和自然食材，提供上百道多國料理，包括日式花壽司、泰式碳烤豬頸肉等，並於餐點菜牌上清楚標示「素別」，包括全素、含蛋、含奶、五辛等，讓不同類型的素食者可以根據自身需求選擇。

果然匯因聲量高度成長，2023年獲得網路口碑之星「美食領域」吃到飽Buffet類領航創新獎，明星菜「香煎猴頭菇佐黑胡椒醬」被譽為素食界牛排，運用猴頭菇本身厚實質地，經過特殊烹調手法，做出如同排餐的口感，其他像冷盤、自製甜品也都各有支持者。有網友表示，「喜歡你們的猴頭菇料理」、「最喜歡烤焦糖布丁」。

No.8 台北喜來登大飯店-十二廚

台北喜來登大飯店是寒舍集團旗下飯店，飯店內自助餐十二廚以挑高17層樓的中庭玻璃天幕設計為名，精選來自世界各地的美食與寒舍集團名菜，共分為12個美食料理區，其中包含來自寒舍集團米其林餐廳的經典菜色，例如請客樓招牌菜醋溜脆雲耳以及辰園的醬燒羊肩排。

台北喜來登大飯店十二廚自4月24日起，聯名台南台菜名店「阿霞飯店」，帶來超過20道經典手路菜，招牌必吃生炒鱔魚意麵、鮑魚海鮮飯湯，以及糖水杏仁豆腐、椪餅等，活動期間線上訂位完成信用卡綁定再加碼送「招牌紅蟳米糕」引起網友討論，「紅蟳米糕好吃」、「終於又可以吃到鮑魚海鮮飯湯了」。

No.7 大直英迪格-泰市場

泰市場是台灣唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳，2006 年於信義誠品登場，2024年搬到大直英迪格酒店4樓。除了主打新鮮料理的生食漁貨外，還有許多獨家泰式風味料理，包含超厚月亮蝦餅、金錢蝦餅以及泰式嘟嘟糕。週末餐期更加碼肥美泰國蝦和松葉蟹腳。有網友表示，「生干貝、泰國蝦、月亮蝦餅、蝦醬空心菜，簡直是太棒了」；但有人認為，「漲價了，先觀望」。

此外，民眾不能錯過打拋豬披薩、榴蓮披薩，飲品區還有薄荷青檸椰子水、香蘭蜜香紅茶，以及去到泰國必喝的手標泰式奶茶。至於甜點區整點出爐的泰式嘟嘟糕，3款口味3種顏色，更是不少人的最愛。

No.6 台北漢來大飯店-島語自助餐廳

島語自助餐廳位於台北漢來大飯店2樓，島語標榜連結在地頂級食材，精心搜羅當令風味，讓食材原味盡顯，被譽為升級版「漢來海港」，有網友表示，「很愛島語的烤生蠔，每一次去都一定要吃10顆以上」、「目前最愛的吃到飽」。

島語主打「一餐檯、一Fine Dining」的概念，追求卓越的用餐選擇，除了設置海鮮、日料等8大餐區，提供超過200道料理，每座餐檯也都供應與餐食相對應的佐餐酒，像是日料搭配清酒、西式搭配紅白酒、中式搭配小米酒等。其中必吃京式片皮鴨、桶仔雞，還有米其林入選餐廳漢來福園的人氣餐點一品香東坡肉以及魷魚螺肉蒜。

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No.5 饗 A Joy

饗A Joy位於台北101大樓86樓，由饗賓集團打造全台最高樓層的景觀Buffet，連價格也衝破Buffet天花板，晚餐時段加上服務費一人要價4千多元， 0歲到12歲也要收2000元。對此，有網友表示，「因為要有安靜的用餐環境」、「支持店家」。

饗A Joy以「台灣寫給世界的一封情書」為主軸，分為8大餐區，提供超過300道精緻料理。其中必吃正餐炙燒A5和牛壽司、松葉蟹、燒烤帝王蟹腳、鐵板龍蝦、海膽甜蝦手捲，還有超具特色的甜點101圖樣雞蛋糕、竹炭土鳳梨酥、荔枝桂圓奶油酥餅。此外，現場還喝得到世界冠軍咖啡興波咖啡、冉冉茶室的珍珠奶茶。

No.4 漢來海港

漢來海港是漢來集團旗下的吃到飽餐廳，全台共有7間分店。名為「海港」，海鮮當然是最主要食材與菜色，3種蟹蟳類、8至10種生魚片、蛤蜊、淡菜、章魚、風螺、扇貝等，依產季不定期更換食材，海鮮品項豐富度堪稱全台之最。此外，由漢來大飯店烘焙比賽的金牌名廚領軍，現烤現做的特色甜點玉米燒、小車輪餅、奧地利蘋果捲，更是千萬不能錯過。

漢來海港2023年因為善用社群行銷，吸引眾多饕客目光，臉書粉專聲量成長率達108%，榮獲《網路溫度計》網路口碑之星「美食領域吃到飽自助餐類」策略卓越獎。對此，有網友表示，「恭喜」、「實至名歸」。

No.3 饗食天堂

饗食天堂為饗賓集團旗下的自助餐品牌，價位較集團內其他品牌親民，全台共11間分店。餐廳採開放式廚房、主廚現場料理，現點現做讓新鮮躍上舌尖，讓美味盡收眼底。餐點包含中式、西式、日式料理以及素食，大家千萬別錯過焗烤生蠔以及爐烤現切牛排。此外，甜點焦糖葡萄柚，以赤砂糖炙燒形成脆皮焦糖，覆蓋於半剖葡萄柚之上，酒香融合果香，酸甜滋味齒頰留香。

2023年饗賓集團應援中華隊，杭州亞運棒球賽事期間「饗食天堂」帶來卡韓炸雞、韓淚煎餅等美食，參加亞運棒球直播派對，吸引大批球迷熱血嗑韓食，為中華隊加油，在網路上熱議，有網友表示，「超好吃」、「台灣加油」。

No.2 饗饗

饗饗INPARADISE是饗賓集團旗下的自助餐廳，全台2間分店都位於30樓以上的高樓層，享用美食同時可欣賞高空美景，微風信義店還能遠眺台北101。饗饗以精緻的美食和多樣化的料理聞名，總共分為8區，由於餐點較為豐富，被網友稱為饗食天堂2.0版。除了可以品嚐到新鮮的鮑魚粥、干貝、杏仁蝦天婦羅等美食以外，饗饗還有「金燦夜空」等調酒，以酸甜百香果與紅茶融合，加上麥芽威士忌帶出些微酒感，官方推薦搭配大塊牛排肉品或燒烤料理飲用，有網友表示，「調酒配甜點真的喝不完」。

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No.1 旭集

旭集和食集錦是饗賓集團旗下的品牌之一，全台共有5間分店，主打高級日式料理吃到飽，九大料理主題打造名店臨場感，例如結合日本居酒屋特色，供應多樣燒烤料理，炭烤香魚尤為著名。民眾造訪旭集，必吃現捏握壽司、炙燒握壽司、生魚片、牛肉朴葉燒以及甜點達摩人形燒、濃淡度不同的抹茶冰淇淋、精緻的和菓子。

饗賓餐旅2023年7月宣布調整旭集的線上訂位開放時間，從原本凌晨0時改為上午9時開放訂位，讓不少網友表示，「不用熬夜搶訂位了！」、「手刀訂起來」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月06日至2024年05月05日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『吃到飽』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。