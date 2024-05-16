民政局規畫多場兵役宣講，由役政人員面對面詳細解說，讓學生多元接觸兵役新知。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

民政局規畫多場兵役宣講，由役政人員面對面詳細解說，讓學生多元接觸兵役新知。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

優先入營已開放受理申請。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

6月畢業季將至，多數役男最想問的就是何時能當兵？為方便役男進行生涯規畫，內政部役政司全球資訊網建置「役男入營時程申請系統」10日上午10時起，已開放一個月期間受理役男「優先入營」申請，過去有近1／3役男申請，呼籲有需要的役男，可把握時間上網登記。

民政局長劉思遠表示，桃園市今年應屆畢業役男預估為1萬0284位，以去年申請優先入營人數3165位為例，有近1／3役男有優先入營需求。提醒役男「優先入營」、「延緩入營」方案，皆有申請及放棄期間限制，請務必留意，若是申請後另有其他安排，一定要在期限內上網申請放棄，避免兵役問題打亂生涯規畫。

役男入營時程申請系統，「優先入營」申請時間為5月10日上午10時起至6月11日下午5時止，不分軍種。「延緩入營」申請時間，陸軍為7月1日上午10時起至11月29日下午5時止；其他軍種（海軍艦艇兵、海軍陸戰隊、空軍）則為7月1日上午10時起至10月31日下午5時止。若是無特殊需求，也可都不申請，按照籤號依序入營。

為了讓役男了解自身權益，避免錯過入營時程申請，民政局規畫多場兵役宣講，4月22日、4月30日及5月14日已分別前往體育大學、健行科技大學及中央大學辦理講座，由役政人員面對面詳細解說，讓學生多元接觸兵役新知，了解切身服役相關規定，同時透過各區公所和戶政事務所網頁、電子看板、跑馬燈，加強宣導兵役資訊。

兵役科提醒，役男實際入營時間受申請人數多寡及國防部容訓量影響僅供參酌，每一時段仍依役男出生年次、抽籤日期及籤號依序安排入營，請役男務必把握上網登記期程，以利生涯規畫。