下周一（20日）是24節氣之一的「小滿」，也是轉運好時機。命理師柯柏成在臉書分享4招小滿開運法，指傳統民俗中，當天「吃苦」有助於開運，可以選擇苦菜、苦瓜等，或是外出運動、吃早餐時，朝著南方前進，能夠增添貴人及事業運。

命理師柯柏成提到，24節氣有小雪、大雪；大寒、小寒；大暑、小暑，唯獨小滿沒有大滿，根據《道德經》記載「天道忌滿，人道忌全」，因為小滿就是最理想的狀態，一旦有了「大滿」就無法持盈保泰，所以小滿後的節氣為芒種。

而在傳統民俗中，小滿開運方法是「吃苦」，民眾可選擇苦菜、苦瓜等，畢竟天氣炎熱，吃苦才能降火氣，或是當天卯時（上午5至7時）透過奇門遁甲納吉氣法添好運，例如若有晨運習慣可改個方向運動，朝住家南方的公園跑步或散步，能夠增加健康運，如果有時間，也可以到住家南方的早餐店喝杯咖啡吃早餐，增添貴人運和事業運。

柯柏成提醒，小滿在陽曆5月20日晚上20時59分17秒交節氣，上班族應早點回家避免加班，最遲晚上8點半前就要回到家，如果必須上夜班，下班回家後，可以用兩勺粗鹽放到臉盆水裡沖洗全身，能夠除穢穩定自己的氣運能量。

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