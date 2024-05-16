67歲美國知名魔術師大衛考柏菲（David Copperfield），近日被外媒《衛報》報導，曾對16名女性伸狼爪，震撼全球。他是史上獲得最多獎項的世界級魔術大師，也曾在好萊塢星光大道上留名，2018年登上《富比世》10大富有名人榜第七，資產高達8.75億美金(約台幣280億)。

大衛考柏菲1956年出生在美國新澤西州，12歲開始學習魔術並進入美國魔術師協會，16歲就在紐約大學教授魔術。大衛最膾炙人口的表演，包括各種神奇的消失術，把飛機、自由女神變不見，轟動全世界；另外還曾經穿越萬里長城、飛越大峽谷。大衛考柏菲入圍艾美獎38次、獲獎20次，一年500場魔術秀，收入至少15億。感情方面，曾跟超模克勞蒂亞雪佛交往6年，一度論及婚嫁，1999年分手。

大衛考柏菲曾在台灣表演出色的魔術秀。（圖／中時資料照）

大衛考柏菲和克勞蒂亞．雪佛(ClaudiaSchiffer)曾訂婚。（圖／中時資料照）

大衛考柏菲的魔術出神入化，但也絕非從不失手。2016年一名英國男子寇克斯（Gavin Cox），指稱自己在美國拉斯維加斯的某家飯店欣賞大衛魔術秀時，參加名為「13」(Lucky #13)的魔術表演。寇克斯表示接到大氣球後，和其他觀眾坐在布幔後方，當時大衛運用障眼法，請大家快速跑過一條烏黑的密道脫身，再從舞台大廳後方跑回觀眾席「重新出現」。想不到意外發生，寇克斯稱密道光線不足、視線昏暗，他不慎重摔跌倒導致腦部重創，出現帕金森氏症，為了治療耗盡積蓄，人生陷入困境，因此一狀將大衛告上法院。

大衛考柏菲曾在台灣表演魔術。（圖／中時資料照）

大衛考柏菲的魔術秀風靡全球。（圖／中時資料照）

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