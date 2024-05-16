塞爾提克雖然擁有塔圖與傑倫布朗雙探花以及兵強馬壯的陣容，16日以4比1的系列賽終結騎士，連續3年、5年內4度、8年內6度闖進東區決賽，可惜卻只在2022年殺進總冠軍賽，14年未嘗奪冠滋味，本季目前看起來尼克或是溜馬都無法阻擋綠衫軍的腳步，但能否圓冠軍夢，還得看西區強權的臉色。

成軍於1946年的塞爾提克，上世紀60-90年代非常活躍，曾在1959-1966年完成史無前例的8連霸壯舉，可惜自1986年之後就沉寂下去，改由洛杉磯湖人王朝崛起，2008年是波士頓在相隔22年之後奪得隊史第17冠。

擁有光榮隊史的塞爾提克，最近8個賽季都非常穩定，2016-17賽季連過公牛與巫師兩關，東區決賽1比4不敵騎士；2017-18賽季淘汰公鹿和七六人，3比2領先情況下遭到騎士逆轉，連續兩季止步東決。

2018-19賽季綠衫軍在次輪1比4不敵「字母哥」阿提托康波領軍的公鹿；2019-20賽季捲土重來，先後淘汰七六人和暴龍，無奈又在東決2比4敗給熱火；2020-21賽季首輪1比4不敵籃網，結束難堪賽季；2021-22賽季，首輪直落四橫掃籃網完美復仇，緊接著又4比3連續淘汰公鹿和熱火，相隔12年再次取得東區冠軍頭銜，然而當時卻碰到浴火重生的勇士，1比4敗在柯瑞手中。

2022-23賽季雙探花聯手擊敗老鷹與七六人，東決第七戰84比103輸給熱火，無緣爭奪總冠軍；本季塞爾提克以全聯盟最佳戰績殺入季後賽，首輪與次輪面對熱火、騎士，都在第二戰主場爆冷落敗，不過最終都是以4比1晉級，客場4戰全勝，平均勝分13.5分。