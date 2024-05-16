NBA美國職籃季後賽第二輪4個組合當中，最戲劇化的系列賽非西區明尼蘇達灰狼vs丹佛金塊莫屬，系列賽前兩戰衛冕冠軍在引以為傲、例行賽超過八成勝率的主場連續輸給灰狼，第二戰甚至以26分的超大差距落敗，當時頓時吹起一股灰狼旋風，灰狼奪冠的聲勢高漲，少主愛德華茲(Anthony Edwards)出色的數據和表現也被球迷朋友們拿出來跟當年的籃球之神喬丹(Mickael Jordan)比較。

想不到經過兩場主場失利後，金塊心態完全沒有崩壞，三、四戰來到灰狼主場金塊開始反撲，無視於灰狼主場超過七成的勝率，力挽狂瀾硬是連拿兩勝追回系列賽比數，本週三的關鍵第5戰金塊延續前兩場的嚴密防守，連續三場把灰狼的得分限制在100分之內，最終以112:97取得比賽勝利率先聽牌，兩軍第6戰將在(5/17)週五上午08:30進行，預計金塊此戰會順利關門成功站上西區決賽舞台，原因有以下2點：

首先是金塊的三分外線更為穩定，系列賽兩隊各項數據表現差異都不大，惟金塊5場下來三分命中率高達42%出色又穩定，反觀灰狼的命中率僅36%且5場比賽之中有2場命中率不到31%需要加強。再來是雙方王牌的表現，目前灰狼還找不到有效限制住金塊約基奇(Nikola Jokic)的防守方式，另一邊灰狼主力愛德華茲的傳球能力沒有那麼出色，單打意圖明顯，受到包夾時比較難串聯球隊其他得分點。兩軍第六戰在灰狼主場進行，推薦喜歡運彩的朋友們瞄準金塊不讓分高賠。