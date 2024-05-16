28歲妮妃雅日前參加美國實境節目「魯保羅變裝皇后秀」最新一季節目奪冠，不僅打破「亞洲魔咒」，更替台灣爭光。總統蔡英文昨(15日)在總統府接見妮妃雅及其他5位變裝皇后，並在府內表演了蔡依林的歌曲《玫瑰少年》。當晚妮妃雅曬出自己的「下班照」，可見她換上拖鞋，肩膀上掛著茄芷袋，引來網友笑噴。

昨妮妃雅在IG轉發分享不少自己在總統府與蔡英文總統見面的照片，許多人都相當感動。妮妃雅成為第一位走進總統府的變裝皇后，還拍到漏網花絮。妮妃雅表演完後，蔡英文總統拍拍旁邊的椅子請妮妃雅入座，民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，自己是LGBT族群，「能一起完成這樣的任務，真心覺得很驕傲」。

妮妃雅曬出下班照。（圖／翻攝自66wind99 IG）

妮妃雅稍後在IG限時動態還曬出自己的下班照片，只見她未卸妝髮，穿著彩虹顏色的條紋T恤，配上茄芷袋，手上比出勝利V符號，下半身改穿黑色長褲和拖鞋，引來網友笑說：「妮妃雅皇后搭捷運，台灣味最對味」、「超讚竟然能遇到她，好想跟她合照喔」、「皇后+市場阿桑的綜合look」、「完美到不行，好愛」。

妮妃雅轉發許多自己在總統府的照片。（圖／翻攝自66wind99 IG）

妮妃雅本名是曹米駬，出生在美國洛杉磯，6歲回台灣生活，後來到英國念書；外祖父是樂評家曹永坤，伯公是中研院士曹永和。從小她個性內向、外型秀氣，在母親曹慧敏的支持下才能盡情發展興趣。昨她到總統府接受蔡英文總統接見，感謝蔡英文這麼多年來，讓台灣爭取到婚姻平權等許多「第一」，感謝總統對台灣的貢獻，也感謝自己的媽媽，孕育並讓她勇敢成長成今天的模樣。