劉偉健（Toyz）16日上午由親友陪同，到台中地檢署報到。（王煌忠攝）

【全程字幕】判關4年2個月！今發監赴台中地檢署報到 Toyz入獄前9字宣言 @ChinaTimes

香港籍網紅劉偉健（Toyz），曾獲電競「英雄聯盟」世界冠軍，卻在2021年涉嫌販賣大麻煙彈遭起訴，最高法院認定劉罪證明確，且不符合自首要件，駁回上訴，依毒品罪判4年2月徒刑定讞，劉男今天（16日）上午9點40分左右現身台中地檢署執行科報到，經檢察官人別訊問確認，發交台中監獄執行。

今天上午9點半左右，劉偉健在母親等親友陪伴下，分乘2部車開入地檢署對面停車場，下車後劉男逐一與親友擁抱告別，雖然他帶著墨鏡，仍可看到眼眶泛紅，接著在法定時間9點50分步入地檢署，向執行科檢察官報到。

劉男報到前短暫受訪表示，如果未來大家內心有想要做錯事情的話，想想現在可以失去的，這是他這幾個禮拜體悟的事情，大家保重，他未來也要離開這片土地，或許未來可以再相見。

檢警調查，現年31歲劉偉健在2020年透過方姓男子，以60萬元價格向江男等人購買500顆大麻煙彈，每顆以4000多元至7000元不等賣出，2021年8月警方假扮買家逮捕李男，同年9月逮捕劉男，裁定150萬元交保。

檢察官認劉男身為公眾人物，有為數不少的年輕粉絲，言行應合於法度，以免仿效，竟販毒牟取暴利，實屬不該，但審酌其在偵查期間，坦承犯行供出毒源、配合偵查，請求法官依法酌減其刑，法院依毒品罪判劉偉健4年2月徒刑，劉男不服判決提出上訴，全遭二審及最高法院駁回。