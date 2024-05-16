中正大學中文系教授王瓊玲表示，母親節（12日）從左營搭高鐵回嘉義，但北上、南下列車搭了一輪，從左營到台中，又從台中回左營，兩班車竟都沒停嘉義，讓她差點回不了嘉義，高鐵員工表示，透過高鐵車次編碼就能看出車子會停靠那些站，如果要去嘉義站，除了1字頭的直達車不能搭，其餘2、3、6、8字頭的車都會停靠嘉義站。

王瓊玲日前在臉書上分享，母親節那天搭高鐵，從高雄左營要回嘉義，準備隔天教課，當天要搭車的人很多，她沒買到對號座車票，只能擠上自由座車廂，想著高雄到嘉義很快就到了，沒想到車子開動後，車上廣播「各位旅客您好！本列車開往南港，沿途停靠台中、板橋。」才驚覺這班車沒停嘉義站。

王瓊玲表示，這種事情很常發生，她穿著高跟鞋硬撐到台中站，用百米衝刺的速度轉換月台，想搭南下列車回嘉義，剛好月台上有輛南下列車，她快步走進車廂，車子開動後，廣播再響起「各位旅客您好！本列車開往高雄左營，中途沒有停靠任何車站」。結果她來回奔波，竟回到原點，不論北上或南下，都完美錯過嘉義站。

貼文引起網友討論，「漫遊高鐵，以為無縫接軌，結果是迷糊到家」、「老師都搭到快車啦！北上南下都是，算是另類的『幸運』了」、「太多人搭高鐵遇過這種情形，嘉義不停靠，直接到台中」。

高鐵員工表示，沒買到對號座又急著趕車的人，其實可透過高鐵車次編碼來判斷列車會停哪幾站，1字頭的車，只停雙北三站、台中和高雄；2字頭除了停雙北三站、台中和高雄，還會多停嘉義跟台南；3字頭不停桃園、新竹、苗栗等3站，其他9站都停；6字頭不停苗栗、彰化和雲林，其他9站都停；8字頭則是站站停。

至於要怎麼看？舉例來說，若高鐵車次為「0113車次」，要看第二碼數字來判斷，數字1代表這輛列車只停雙北三站、台中和高雄；如果高鐵車次為「1321車次」，同樣要看第二碼數字，而數字為3意味著這班車不停桃園、新竹和苗栗，但其餘9站都停。