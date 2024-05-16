美國職棒05/17(五) 01:10 紐約洋基@明尼蘇達雙城

若問起台灣球迷最耳熟能詳的球隊是哪隊，絕對會是台灣之光王建民曾經效力的紐約洋基，今年球季開季成績一路穩定的洋基，近期法官賈吉(Aaron Judge)手感回溫也連帶洋基近10場8勝2敗的好成績，目前暫居美聯東區首位;雙城隊同樣也是近10場打下6勝4敗的成績，急起直追美聯中區守護者隊(2場勝差)，本次3連戰攸關雙方分區排名，勢必精銳盡出全力求勝。

紐約洋基目前暫居美聯東區第一和排名第二的金鶯僅領先半場勝差，今年球季對上勝率高於五成的球隊戰績為13勝7敗，明顯不畏懼挑戰強隊，場均團隊得分4.8分也為聯盟前段班，近期法官找回全壘打王的手感，近7場比賽24打數敲出4發全壘打，手感明顯升溫，本場比賽先發施密特(Clarke Schmidt)上一場比賽投出生涯代表作(6.2局6K無失分)近期狀況不錯，本場比賽有望再次帶領洋基打敗主場雙城隊。

雙城隊結束了加拿大之旅(多倫多比賽)拿下了2勝1敗踢館成功，回到自家主場三連戰對上洋基本場推派萊恩(Joe Ryan)上陣，雖然近四場先發皆拿下QS(優質先發)，但23局中被打了20支安打且有四發全壘打，面對近況火燙的洋基打線壓制力備受考驗，此三場系列戰首戰洋基以5:1獲勝，雙城隊全場除了首局首打席全壘打得下一分外，後面八個半局完全遭到洋基投手的壓制，雙城隊今年對上勝率五成以上的球隊戰績為12勝16敗，高強度比賽對於雙城可能較為棘手。

雙城近況不佳，面對來勢洶洶目前美東龍頭洋基，筆者看好洋基能在系列戰最終場再下一城，推薦投注「全場讓分玩法-客隊勝」。