現代人因生活壓力大、節奏緊湊，容易出現胃食道逆流的情形，該如何改善？對此，營養師彭逸珊表示，除了調整生活習慣外，日常不妨可多吃6種食材，包括木瓜、高麗菜、秋葵、白蘿蔔、南瓜、木耳，不僅溫和又有助於養好胃。其中，高麗菜堪稱「國民天菜」，含特殊維生素U，能減少胃黏膜損傷。

彭逸珊在個人粉專發文指出，當發生胃食道逆流現象時，飲食與生活習慣務必要同步處理，應避開刺激性食物，如辣椒、咖啡、甜食、油炸食物等，以及注意穿著不過緊、體重控制在理想範圍內。除此，日常也可多吃以下6種養胃食物：

1、木瓜：含有木瓜酵素，幫助分解與消化蛋白質，緩解消化不良狀況。

2、高麗菜：含特殊維生素U，減少胃黏膜損傷。

3、秋葵：含豐富果膠，幫助保護胃壁。

4、白蘿蔔：可幫助消化，緩解脹氣和胃部不適。

5、南瓜：南瓜果膠成分可幫助保護胃壁。

6、木耳：富含水溶性膳食纖維和果膠，具有保護胃壁的效果。

其中關於高麗菜，它又有「國民天菜」的稱號，根據癌症基金會資料顯示，除了能改善腸胃問題外，對於保護心血管、預防骨質疏鬆、調節血糖、預防癌症、抗老、美白、減重等，亦能發揮正面效益，可說好處多多。但值得注意的是，甲狀腺機能低下、脹氣、腎臟功能不佳族群，不適合攝取。

另外，彭逸珊提醒，若因胃食道逆流而有服用制酸劑，要注意食物消化吸收狀況，畢竟胃酸減少消化一定會受影響，必要時可使用消化酵素輔助。