彰化秀傳放射腫瘤科主任李芃逸（左）表示，肺癌已是國人健康的嚴重威脅。（秀傳醫院提供／孫英哲彰化傳真）

1名65歲的黃姓男子不菸不酒，自覺身體健康，去年初因久咳不癒，就醫發現肺部竟有9公分大的腫瘤，確診第三期肺腺癌，經彰化秀傳醫院治療，術後恢復良好，然數月後他抽血發現腫瘤指數上升，檢查赫見腫瘤移轉至肝臟，幸經院方以立體定位身體放射線治療，再追蹤檢查，腫瘤已被殲滅。

黃男就診表示，前年起偶有感到胸悶，服用中藥治療，但症狀起起伏伏。去年因為久咳不癒，轉診至秀傳醫院，檢查第三期肺腺癌。

他當時感到萬念俱灰，對治療十分卻步，多次與醫師提到過去照顧插管的父母的心路歷程，直言若病情嚴重需要插管，寧可放棄治療。

由於腫瘤已壓迫到靜脈，導致黃男有呼吸喘、臉部頸部腫脹等症狀，醫療團隊詳細分析治療利弊，建議黃男先接受一段時間放射治療與化學治療，待腫瘤縮小後再評估手術之可行性。黃男思考後決定遵照醫囑，於去年手術成功，將肺部腫瘤完全摘除。

經過數個月的追蹤後，院方發現黃男抽血檢查的腫瘤指數緩緩上升，隨即安排正子攝影檢查，顯示腫瘤轉移至肝臟。秀傳放射腫瘤科主任李芃逸黃男全身僅有肝臟一處轉移，經溝通替其施行立體定位身體放射線治療，經過6次照射，後續追蹤之正子攝影檢查顯示肝臟轉移已完全被殲滅。

李芃逸表示，肺癌是國人健康之嚴重威脅，每年超過1萬6000人新診斷罹患肺癌，每年超過1萬人因此死亡，是死亡人數最多的癌症。肺癌容易擴散至肝、腦及周邊淋巴，患者除了尋找有效的藥物治療之外，應積極接受局部腫瘤的根除性治療，開刀切除或立體定位放射手術，爭取最佳治療成效。

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