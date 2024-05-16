萬里區核二廠進水口今清發生溺斃意外。( 葉庭欣/翻攝 )

新北市萬里區核二廠進水口今（16日）清晨5時48分許發生一起意外，一名疑似釣客的70歲男子，被海巡人員發現漂浮在核二廠進水口靠岸處，身上有穿著救生衣，一旁則遺留翻覆的保麗龍船。海巡人員見狀立刻將他拉上岸，但男子已無生命跡象，經送往金山台大醫院搶救，仍宣告不治，詳細原因仍待進一步調查釐清。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，如果民眾在岸際發現突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。