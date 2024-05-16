為因應畢業季求職及廠商求才需求，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心於5月21日上午10時至下午2時，在竹北國民運動中心4樓辦理現場徵才活動，邀請力積電及建漢科技等56家優良廠商，共提供2400個工作機會，其中和淞科技更開出品管、專案類課長及主任級中高階職缺。

竹北就業中心主任陳玉秋表示，本次活動參與廠商包含科技製造業、餐飲服務業及零售業，其中欣興電子招募產品、工安、設備等工程師薪資上看70K，另為積極吸引青年朋友青睞，兆聯實業公司則釋出工科相關畢、無工作經驗要求的工程師一職，薪資可達55K。而餐飲服務業的米塔集團、築間餐飲則主打擁有完整教育訓練體系以及透明化升遷管道，有興趣的民眾可先上活動網站瀏覽參加廠商及職缺資訊，以加快當日求職速度。

活動當天提供專業棚拍攝影，免費提供簡易彩妝，拍照完後可拿到照片及檔案，民眾可再到有興趣的廠商攤位以最自信的姿態面試。另外現場還規畫免費限量手作體驗活動，讓民眾紓緩面試緊張情緒，帶著自己獨一無二的作品回家，活動豐富可期，鼓勵大家踴躍參與。

陳玉秋表示，該場次採無紙化徵才，求職民眾可先至台灣就業通網站登錄履歷資料並報名參加該場次徵才，報名成功取得序號即可於現場兌換限量精美小禮物，歡迎準備求職、二度就業或轉職需求的民眾可親臨現場面試增加錄取機率。

因應未來產業發展趨勢及青年面對的就業情勢，勞動部已於2023年5月啟動投資青年就業方案第2期，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助，就業有助攻！因應青年就業議題，方案提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」5 大目標推動各項重點措施，預計2023至2026年為期4年投入約160 億元，投資加值青年未來，詳細內容可參閱台灣就業通網站。