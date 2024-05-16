立法院外交國防委員會今進行「中共海外統戰工作對我僑務推展與邦交維持之影響及應處作為」專案報告。民進黨立委王定宇詢問520前中共是否有異常騷擾態樣？國安局對此坦言，網路上侵擾確實從1月每日100萬次增加到250多萬次。

民進黨立委王定宇指出，520前國際媒體報導，中共正加大對台灣各方面壓力，包含軍事、灰色地帶，認知作戰，甚至各個國家反遊說叫他們不要來參加等，國安局是否掌握520前中共的動作？包含有無異常軍事調動？船舶調動等。

國安局副局長柯承亨回覆，整個國安團隊，就職當然都有相關維安重點，但目前沒有觀測到異常的調動，都有持續與國防部等相關單位密切關注。

王定宇追問，網路上是否有異常情形？

國安局則回覆，網路侵擾確實有增加，今年1月選後到11日左右都是持續增加，從每日100多萬次，現在增加到250多萬次，主要針對政府機關，企圖找出台灣網路設備漏洞進而遂行後續滲透，其中隱性目的包含平時竊資，顯性的可能針對520有網頁置換或是ddos（阻斷服務攻擊）等，都不能排除。

立委羅美玲也詢問上月爆出的外交機密遭放到駭客網站事件詢問外交部後續調查。

外交部常務次長陳立國指出，外交部目前排除這是資安事件，也因為外交部重要文件都有流水編號或是密碼等，排除是內部洩密可能，第3，未來也會持續加強系統監控、持續強化確保資安系統。目前案件正由檢調單位調查。

羅美玲詢問，是否找到駭客身分？陳立國坦言，因為IP位置會經過轉換等，難以追溯來源，現在科技愈來愈發達，從外交部的角度看會持續保護資安、文件機密等，每個相關機關都在慎重處理。