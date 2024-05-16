彰化縣埤頭鄉1名年約60歲務農的魏姓男子，誤信詐騙集團投資廣告，先繳了5萬元儲值金，詐騙集團後續再多次以替他成功申購到股票為由，陸續騙走魏男330萬元，近日，詐騙集團再以相同手法，騙魏男前往銀行領170萬元面交，因金額龐大，加上才從它行轉入，銀行員驚覺有異報警，警銀聯手阻詐，成功為魏男保住從朋友處借來的錢。

魏男日前到台中銀行埤頭分行要提領170萬元現金，由於金額龐大，行員驚覺有異，於是向埤頭分駐所通報，代理所長黃森湖才剛從該行宣導反詐回到派出所，接獲通報立即再趕到現場了解。魏姓男子神色慌張、說詞反覆，不願吐露真相，後在員警及行員的苦口婆心勸阻下，終於突破魏男心防。

魏民向警方坦稱，在臉書上看到一則股市分析師廣告，為了要投資加入中洋官方群組，對方稱要先繳5萬元儲值金，後來再向魏男謊稱有抽到股票，必須在時限內把錢匯款、或由對方派人來收取，前後遭騙了330萬元，由於分多次提領、轉匯，加上魏男以往因工作就常有較大筆金額進出，未引起行員注意。

這次詐騙集團再以相同手法，要求魏男領取170萬元面交給年約30歲陳姓詐欺車手，因金額龐大，加上才從他行轉入，讓行員察覺有異，向警方報案，事後了解，魏男遭淘空身家，這筆錢，是向朋友處借來的。

埤頭分駐所獲報，由所長黃森湖帶領4名警力前往埤頭鄉公所街與電信街口埋伏，當場查獲陳姓詐欺車手，並查扣現金50000元、偽造工作證、收據、印章及手機等犯罪工具，全案依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請彰化地方檢察署偵辦。據了解，陳姓車手為詐騙集團取款，每次酬勞2000元，如今被捕，將面臨刑責，得不償失。