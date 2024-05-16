立院外交國防委員會今邀集外交部、僑委會、國安局等單位進行「中共海外統戰工作對我僑務推展與邦交維持之影響及應處作為」專案報告。報告特別提及，外交部正密切關注11月將舉辦大選的友邦帛琉，以防範中共利用任何經濟手段影響該國大選與未來政局。

報告指出，近年美國國會、美國、澳洲等國智庫皆發表報告，揭露中共海外統戰無孔不入，吸收海外華人與團體為其工作藉以拉攏外國政治人物、政黨、商人、學者、學生與大眾等。

報告說明，各該海外統戰主要目的包含破壞與阻撓台灣對外關係，藉此孤立我國，將我國從國際社會完全排除，造成我國邦交維持及推動其他對外關係負面影響及挑戰。

報告特別提及我國於南太平洋友邦帛琉示警指出，2017年中共曾限制中共旅行團赴帛琉觀光，企圖脅迫其外交轉向；另外帛琉總統惠恕仁也才剛於近期揭露中共宣稱要「訂滿所有飯店房間」並提供每年2000萬美元在帛琉經營客服中心等條件試圖利誘帛琉外交轉向。

報告續指，中共在我國各友邦利用親中政要和僑團等擔任代理人，滲透朝野政要，鬆動我國邦交關係基礎，而帛琉將於11月舉辦大選，外交部正密切關注並防範中方是否將利用任何經濟手段企圖影響該國大選及未來政局。

報告指出，中共手段也包含收買我國友邦媒體宣傳親中論述，或惡意操作詆毀我國與友邦情誼的報導，包含中共英語官媒「中國環球電視網」就曾於今年1月吐瓦魯大選前試圖收買吐國國家廣電公司，更撰文製造吐國將外交轉向的假訊息以混淆視聽。報告更提到，解放軍系統也曾接洽「帛琉報」，企圖在帛琉成立親中媒體，配合散播中共官方立場的新聞，藉此操弄輿情。

在應處作為部分，報告寫道，外交部要求我國各使館定期檢視邦交關係各項層面，嚴防中共滲透的圖謀。另外也透過我國優勢領域，促金雙方在投資、經貿、基礎建設、文化、農業技術、綠能等領域合作，同時加強與友邦的人才代訓及交流，培養友我人脈。

報告續指，外交部將持續與美國、日本、澳洲等理念相近國家在我邦交國的合作及資訊分享，先期掌握中共挖我牆腳的舉措。外交部也讓友邦更加瞭解中共經常違背承諾的風險。