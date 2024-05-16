去年李多慧來台，加盟「樂天女孩」後颳起一股「李多慧旋風」，也讓職棒、職籃各球團吹起啦啦隊「韓流」。如今Instagram超過18萬粉絲追蹤、長相神似Irene的趙娟週（조연주），也於日前抵台，並傳出有望加盟領航猿，成為「Pilots Crew」成員。

趙娟週日前(14日)從韓國飛抵台灣，她在Instagram限動曬出拿著機票的照片，並且寫下：「Taiwan GOGO！」雖然只有簡短一句話，卻難掩興奮心情。而碰巧，桃園領航猿啦啦隊也在官方IG曬出新成員背影照，並寫下：「遠道而來，『橙客』們接下來還指多指教」，接著不忘跟粉絲互動：「猜猜這位空姐是誰呢」，加上領航猿啦啦隊成員到機場接機，似乎都預告趙娟週將加盟「Pilots Crew」。

桃園領航猿啦啦隊官方IG預告將有新成員加入。（圖／Pilot Crew IG）

趙娟週高中就正式加盟啦啦隊，由於長相神似女團Red Velvet的隊長Irene，被韓國粉絲封為「啦啦隊界的Irene」，去年來台灣參加樂天桃猿舉辦的《辣年糕趴》，引起諸多球迷關注，今年她更是頻頻來台參加活動，搶先打造一波聲量。由於曾搭高鐵趕場前往台南棒球場應援，又與統一7-ELEVEn獅「Uni-Girls成員」瑟七等人前往韓國釜山遊玩，原本被網友推測加盟「Uni-Girls」的機率相當高。

根據《NOWnews》報導，知情人士透露趙娟週去年球季結束後，就離開樂天巨人，接著加盟安芝儇所屬的韓國經紀公司「2S娛樂」，目前至少有2支職棒球隊正在積極爭取她加盟，不難看出人氣相當旺。