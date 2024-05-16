近日有媒體報導指出，醫師常見收入每月達1、200萬元，主治醫師平均年收可能超過800萬；對此中華民國醫師公會全國聯合會昨（15日）發聲明駁斥，透露醫師月薪大約落在15萬左右，年薪約230萬，「私人企業主管薪水可能都比醫師高」。

中華民國醫師公會全國聯合會指出，有媒體刊載的投書主張，醫師總量管制與高薪收入應與健保費調漲一事一併檢討，並以部份的資訊推估醫師收入，大多數醫院醫師的收入每月達1、200百萬很常見，主治醫師平均年收入可能在800萬以上；公會澄清「這些與醫療實務有差距」。

聲明指出，根據勞動部111年執行職類別薪資調查，醫師的7月經常性薪資為15萬6178元，年薪則是230.2萬元。

聲明中還提到，日前就健保申報點數不等於醫師個人所得一事召開記者會澄清，現實狀況是私人企業主管薪水可能都比醫師高；更遑論醫師在當前醫療中還面對長時間的工作環境，以及潛在的醫療糾紛、醫療暴力風險等不利工作條件，呼籲外界不要以極端的數字擅加指控醫療實務現況，對健保制度、醫療品質以及醫療發展都是傷害，甚至直接打擊第一線醫師。