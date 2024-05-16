電競直播網紅Toyz（劉偉健）先前涉販毒案遭判4年2個月定讞，昨(15日)晚間他開最後一次直播，向粉絲「珍重再見」，他更表示想跟台灣民眾和解，因此決定送2300萬同胞一人一杯飲料當作禮物，並直接秀出QR Code，表示從現在起到他出獄為止都能兌換。

Toyz近日一改先前不承認、不否認的態度，在直播中認了篠崎泫是他女友，他明白自己爭議很多，大方坦言：「我謝謝你喜歡我，如果你討厭我，我請你喝一杯我們和解，全台每個人喝一杯」，他在直播框旁曬出QR Code，表示只要掃這個QR Code登入網站註冊，就可以免費領一杯他旗下手搖飲品牌的飲料。

Toyz在直播中曬出QR Code表示要送全台民眾一杯飲料。（圖／翻攝自Toyz Youtube）

Toyz強調，希望不喜歡他的人去喝一杯後，可以當雙方的和解方式，兌換時間從即日起到他出獄為止。他也想藉此感謝喜歡他的粉絲，粉絲對他來說像是朋友，希望未來朋友和家人都平安。至於他入獄後原先的事業該怎麼安排，他表示相信工作上合夥的朋友是三觀正的人，至於直播工作、母親跟貓咪都會交給另一半照顧。

陳沂過去曾在節目上和Toyz同框。（圖／翻攝自yi326326 IG）

而網紅陳沂先前多次挺Toyz，15日晚間她看了對方的直播說：「他是一個比我聰明的人，為什麼會做出那些事呢？也許我們聰明到那種程度，就會明白了」。並表示自己跟Toyz都是自負聰明的人，「從來不會懷疑自己的決定，更容易錯上加錯。錯了，也只能承擔面對。人生本來就是在錯誤中學習成長，儘管這個代價真的很大。祝，刑安」。

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