大陸國台辦昨（15）日以「蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，挑動兩岸敵意對立」為由，宣布懲戒資深媒體人劉寶傑、財經專家黃世聰和桃園市議員于北辰等5位名嘴，引發外界熱議。對此，資深媒體人王尚智認為，這次的懲戒對黃世聰影響最大，因為未來有涉及兩岸投資、經營的台灣企業，將不可能、也不允許黃來當顧問，或與之有任何牽連。

針對國台辦的宣布，劉寶傑直呼出大事，自己「嚇死了」；黃世聰則說，一切如常，藍綠紅白他都敢罵；于北辰撂話，這是「最大的榮譽勳章」，若大陸不實施民主，他終生不會踏上大陸領土；民進黨政策會執行長王義川回應，一方面講歡迎對話，又對台灣人的言論自由指指點點，無助於兩岸關係；時事評論員李正皓表示，獲得光榮的懲戒「不用羨慕我」。

王尚智昨在臉書發文表示，這次的懲戒對早已是綠媒名嘴的于北辰、李正皓和王義川負面影響其實不大，而基於《關鍵時刻》是政論節目收視頭牌，劉寶傑在名單中的主要壓力點在於，東森的老闆必須被迫正視，如何處理《東森電視》在兩岸媒體的定位，一旦劉寶傑和《關鍵時刻》被北京認定是獨派節目，基本上就沒有溝通、緩衝空間。

至於黃世聰，王尚智認為，這次的懲戒對他的影響最大，因為有涉及兩岸投資、經營的台灣企業，以後將不可能，也不允許他來當顧問，或是與他有任何牽連。