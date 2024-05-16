前總統陳水扁是否會在520前獲特赦備受矚目，法務部常務次長黃謀信今（16日）在立院司法及法制委員會表示，法務部到目前為止，都還未收到正式來自於行政院令轉有關特赦原因的相關公文。

黃謀信指出，特赦當然是指判決確定的部分，而這個案子有關判決確定的部分，犯罪所得和罰金的部分已經執行完畢；有關於陳水扁個人的部分，罰金是2億5000萬元，犯罪所得是2億9700萬元，都已執行完畢。

媒體追問不是11.4億？黃謀信解釋，這個案子有其他共犯連帶沒收的部分，若執行完畢，陳水扁就不重複沒收；黃謀信表示，目前在停止審判階段，由法官依據具體個案來決定停止審判的原因。

國民黨團總召傅崐萁在司法法制委員會受訪表示，尊重蔡英文職權，但是必須講清楚為何特赦，到目前為止有沒有對國人清楚交代，還是只是用元首特權辦事，特赦貪污前總統，對國家社會、下一代的教育意義是什麼，必須講清楚。

傅崐萁指出，陳水扁到現在還未認錯道歉，所有不法所得是否應繳回。對於免刑免罪的部分，是否也有包含在內？

傅崐萁表示，520新總統將上任，至今蔡英文未有明確答案，如果用偷襲方式，無助於國人對事實真相的釐清，他呼籲蔡英文，必須將為何使用特赦權，跟國人講清楚。