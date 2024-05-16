高雄梓官區一間護理之家遭到爆料，孫姓當事人表示自己的哥哥沒有慢性病，但有中度精神疾病，送護理之家照護後，卻在4月16日被通知哥哥已死亡，查看監視器畫面後，才發現哥哥被約束起來，並由服務員強制餵食，導致他活活噎死。衛生局調查發現，服務員未有護理人員執照卻對孫男進行抽痰，已違反護理人員法，最高裁罰新臺幣15萬元以上罰金，並處3年以下有期徒刑，相關事證移送司法偵辦。

孫姓女子表示，自己哥哥3月25日住進護理之家，預計4月17日要接回家，沒想到卻在4月16日被通知哥哥已死亡，經她檢視監視器畫面發現，哥哥被約束起來餵食，餵食途中哥哥有2次想吐的表情，但照護員並未有動作，直到哥哥頭已向上仰，照護員才去通知護理師前來。

經解剖發現，孫男氣管與食道被塞滿食物，是被活活噎死的，但當下發生噎住時，照護員還將孫男撇過去旁邊的頭轉回來，強制餵食，而照護員也只進行抽痰動作，並未實施哈姆立克急救法，更沒有叫救護車，害孫男魂斷護理之家。

高雄市衛生局表示，經查照顧服務員有抽痰行為事證明確，已違反護理人員法未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，最高裁罰新台幣15萬元以下罰金，並處3年以下有期徒刑，相關事證含違規行為監視器畫面均已主動移送檢調單位偵辦。

衛生局說明，護理之家與衛生局簽訂機構喘息服務契約，衛生局依服務契約第19條中止特約。機構未善盡督導之責，已違反護理人員法第31-1條規定最高裁罰新臺幣30萬元以下罰鍰。