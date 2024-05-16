2024年陀羅星的移動，會為有些人帶來麻煩，紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享說，3生肖今年陀羅星入命宮、夫妻宮或財祿位置，容易與人或另一半起口角，或為錢財斤斤計較，但他也指出，這些可能會發生的情況，若能當機立斷、注重溝通，便能巧妙化解這些問題。

▌生肖牛

在紫微斗數裡，陀羅星2024年停留在屬牛人的命宮位置上，這通常表示你比較容易跟別人起爭執，換句話說，你可能常讓自己處在不必要的爭議中，這會導致犯上很多言語上的失誤，說出不該說的話，或者經常說話不經大腦，結果造成別人不滿，甚至引發爭吵。

其次，你會變得過於注重公平和正義，這看似好事一件，但如果太過分，就可能因為太堅持自我觀點，而與他人產生衝突，你會容易忽視他人的感受，只關注事情的對錯，這終究也會引來麻煩。

▌生肖兔

陀羅星在2024年停留在屬兔人的夫妻關係上，將對你和伴侶的關係產生影響，首先說話容易引發爭議，彼此意見不合容易吵架，有時甚至會因為小事互相拌嘴，你可能覺得自己一直被誤會，這其實是你說話時不會控制情緒或考慮對方感受造成的。

其次，你在感情生活中處處追求公平，比如日常生活總想著一切按部就班、公平對待，然而，這種過度的公平、對等的追求，會使你的伴侶感到壓力，進一步對你們的關係造成負面影響。另外，你有時會過度分析關係中的問題，想用理性去解釋一切，但是感情不只是理智那麼簡單，而是需要充分理解和照顧到對方的情緒與感受。

▌生肖蛇

陀羅星在2024年停留在屬蛇人的財祿位置上，容易出現與財富相關的是非爭議，例如，你會發現自己經常需要為錢財問題而與人爭執，或者你會因為未能清楚表達自己對金錢的需求與期望，而導致一些不必要的誤會產生。

在收入方面，會有財源不穩定的感受，有時會感到金錢如水般流逝，另外，有著過於看重人們給予你的報酬，是否與你的工作量相符的情形，也容易因此產生不滿的感受。同樣地，會讓你對於理由與原因產生固執的想法，會把收入與價值緊密聯繫到一起，並可能會過於關注你賺錢的方式是否合乎自己的原則和價值觀。

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