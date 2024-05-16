前台北市長柯文哲3大案爭議持續延燒，針對被質疑是交辦都發局研議擴大容積，柯文哲強調是轉送而非交辦。民進黨台北市議員簡舒培炮轟，真是讓人白眼翻到後腦勺，柯當市長收到陳情只「轉送」，把自己當收發人員，8年都在市府「收發室」上班。請柯對自己蓋的每個章負責，不要再推卸責任，更不要再說謊。

簡舒培批評，柯文哲超級變變變，唯獨京華城容積變840％講不清楚，接連幾天以假直播真預錄的方式，稱要正面迎戰3大案，影片從12分鐘變成9分鐘、8分鐘，從頭到尾都是自說自話、說謊卸責，不敢面對大眾檢視，也顯示柯愈來愈心虛。

她大酸，聽到柯聲稱只是「轉送」，真是讓人白眼翻到後腦勺，柯當市長收到陳情只「轉送」，把自己當收發人員，8年都在市府「收發室」上班，想藉此說法矇混過關，甩鍋、耍賴、不負責。

簡舒培說明，柯文哲2020年3月17日收到京華城的陳情，馬上交辦都發局；4月6日都發局內簽詢問柯是否送交都委會討論，柯4月15日柯文哲不只蓋章還親筆壓日期，親自決行把京華城陳情案送交都委會審查辦理。柯10月27日第2次以專簽，核定京華城20％容積獎勵，還因為都市計畫法裡於法無據，所以讓京華城違規違法準用都更容獎辦法。

她喊話，柯文哲2020年4月、10月2次蓋章、親筆壓日期，核定給京華城840％容積獎勵，就請對自己蓋的每個章負責，勇敢對市民說清楚，為什麼核准京華城準用都更容獎辦法，不要再推卸責任，更不要再說謊。