南臺科大畢業演唱會6月8、9日接連2天登場。（南臺科大學生會提供／曹婷婷台南傳真）

畢業季將屆，南臺科技大學學生會今年邀請24組藝人舉辦「花花世界．綻放」聯合畢業音樂季，重金邀請玖壹壹、樂團怕胖團、陳芳語、陳勢安、呂思緯、蕭秉治、謝和弦、吳卓源、婁峻碩等人，活動由學生自籌經費、採售票制，僅限學生買票入場，陣容曝光羨煞其他大學，「這陣容堪比跨年演唱會」。

南臺科大學生會會長王奎發說，去年為第一屆花花世界．重生活動，邀請到告五人、美秀集團演出，當時只辦1天，活動吸引超過3000人，當時因為是疫情後，終於可以辦理大型活動，所以命名重生，今年為第2屆活動，取名綻放是因應擴大舉辦，號召10所大學一起售票，舉辦全國最大畢業季音樂會。

學生會指出，今年演唱會在6月8、9日登場，邀請卡司陣容都是他們一一敲定，也由學生自籌經費，24組藝人分2天開唱，並採售票制，價格從500元到800元不等，學生會強調，畢業生有優惠，校內、校外學生也有級距差別。

演唱會陣容出爐後，讓很多網友羨慕不已，「這陣容，根本便宜到爆」、「怎麼感覺比跨年晚會還豪華？」、「校友可不可以回去旁聽？」除了一片羨慕聲浪，另也有畢業校友留言「記得當年新生第一年有蔡依林和李玖哲～當時來讀南臺沒選錯！」

校方表示，活動都是由學生主辦、規畫，雖有學生覺得「我是畢業生，還要付錢聽演唱會？」但尊重使用者付費的理念，而且校內外學生收費也不同。

學生會說，畢聯會成員第1天可免費入場，學生會會員200元、系會員300元，廣義會員票則為400元，第2天活動售票則從400元至600元不等；至於外校生價格從500元至800元不等。學生會強調，除了演唱會，活動剛好在端午連假，因此也舉辦多場市集活動。