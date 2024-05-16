中信金今（16日）續漲2%至37.65元，朝4字頭大關邁進。看到中信金股價大漲一段，有投資人在問是否要先賣一趟；對此，專家表示，操作不能單只看股價，同時也要考量股利，且中信金是獲利成長的公司，除息前都有一個相對高點，不必急著獲利了結。

中信金4月下旬宣布配發1.8元現金股利，擁有5%高殖利率優勢，榮登金融股配息王，半個多月來股價由31.15元起漲，今盤中最高來到37.6元，波段漲幅高達20%，也改寫20年來新高。

不敗教主、投資達人陳重銘在臉書發文表示，有網友問「中信金已經漲一大段，需要賣出嗎？」他認為，中信金36元股價雖然比20元貴，但如果考量股利後，「20 元配1元股利跟36元配1.8元股利，同樣都是5%殖利率，以殖利率角度來看兩者是一樣貴。」

陳重銘強調，不能只單看股價，同時也要考量股利，這樣衡量才會相對客觀。既然上述提到20元與36元是一樣貴，最重要的關鍵是看「獲利成長性」，如果法人預估未來獲利保持成長，目前股價就不算太貴。

他提到，大陸爆出「碧桂園」、「中植系集團」等負面事件，中信銀行對中國曝顯金額居台銀之冠，導致股價受到影響，但短期事件不會造成太大衝擊，能否填息的關鍵還是在於獲利。

法人預估，中信金2023年EPS 將成長72.3% 達2.67 元，且2024年還要再成長 0.8% 至 2.69 元，因此負面事件僅是短期影響。

陳重銘認為，以中信金長期來講，它的獲利還是有成長的趨勢，一家獲利成長的公司，投資人不要急著獲利了結，除息前都有一個相對高點，空手的人也可以選擇除息後，再來撿便宜。

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