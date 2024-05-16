一名已婚女律師法務助理，怒斥丈夫出軌女律師小美（化名），對方甚至多次向她傳送騷擾訊息，導致她經常夜不能寐，還因此罹患憂鬱症，憤而提告求償。台中地院審理，判處小美應賠償元配40萬元。可上訴。

正宮主張，她與丈夫阿周同為夫妻，育有一未成年子女，但小美卻在明知對方已婚的前提下，不斷向老公傳送「你就跟我做愛時，暫時忘記你老婆啊」、「明知道丈夫劈腿還決定結婚，後續會得到這種對待，也是剛剛好而已」、「妳好可悲，這種畸形的婚姻也死不放手，是缺房缺錢還是缺愛」。

不僅如此，小美甚至還向原配炫耀「他過去怎麼樣對待前女朋友們，應得的報應會延續下去的」等訊息，並發生性行為，足以侵害其配偶權，憤而提告求償。

對此，小美辯解，她過去曾與阿周有過一段情感糾紛，多年來不曾聯繫，但她卻忽然莫名其妙地被正宮騷擾，為此僅能向對正宮坦言被阿周家暴的事實，懇請她及時收手。

針對正宮控訴稱她擅闖律師事務所一事，小美說，她當時根本沒有見到正宮，強調自己絕無盯哨，或有做出讓對方不能營業等情事。至於訊息內容，也僅僅在描述事件或過程，顯然無法構成騷擾等語。

台中地院審理，審酌小美邀請阿周開房並發生性行為，已屬不當交往，足矣侵害原配的配偶權，還頻繁撥打正宮電話、傳送干擾訊息導致對方精神痛苦，甚至因此失眠及患上憂鬱症，衡量其學歷、經濟等情狀，判處小美應賠償元配40萬元。可上訴。