烏克蘭和平問題高級別會議將在六月中舉行，據觀察者網報導，正在柏林訪問的瑞士聯邦主席薇奧拉·阿姆赫德（Viola Amherd）當地時間15日表示，瑞士希望這場會議吸引全球各國廣泛參與，為烏克蘭的和平進程鋪平道路，並發出了約160份邀請，目前已有來自50多個國家的代表團確定參加。「這項工作正在全速進行。」她補充稱，瑞士希望說服更多「全球南方」國家以及中國的加入。

瑞士聯邦委員會決定，將於今年6月15日至16日在瑞士舉行烏克蘭和平問題高級別會議。

路透15日報導，今年1月，在烏克蘭總統澤倫斯基的要求下，阿姆赫德同意主辦這場關於烏克蘭危機的和平峰會。據阿姆赫德介紹，已有來自南美洲、非洲和中東地區的國家確認將出席峰會，大約有一半表態將參加峰會的國家是非歐洲國家，與會國家的名單可能會不斷變化，直到會議召開前的最後一刻才能最終確定。

澤倫斯基則在烏克蘭總統辦公室網站上的一篇新聞稿中表示，喬治亞、列支敦士登和馬拉威的領導人告訴他，將派代表出席峰會。澤倫斯基上周還曾表示，佛得角已成為第一個同意參加峰會的非洲國家。

然而，作為俄烏衝突的另一當事國，俄羅斯並不打算參加這場會議。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃3月29日曾指出，烏克蘭總統澤倫斯基放出的「和平公式」就是個「煉金術」。

此前，瑞士外交部長伊格納齊奧·卡西斯（Ignazio Cassis）表示，如果沒有俄羅斯的參與，舉行和平會議就沒有意義。而由於瑞士方面自去年就凍結了俄羅斯人的金融資產，俄羅斯外交部長拉夫羅夫在今年1月在同卡西斯的會晤中時曾強調，伯爾尼對基輔的支持，早已背離了其所謂的「中立原則」。

據俄羅斯塔斯社4月12日報導，俄羅斯總統普丁當天在莫斯科會見白俄羅斯總統盧卡申科時表示，俄羅斯從未拒絕和平解決烏克蘭衝突。但在俄羅斯看來，如果沒有俄方參與，在瑞士舉行的烏克蘭主題會議就是一場「怪胎秀」 。

「我們從來沒有拒絕和平解決爭端。而且，這恰恰是我們傾向於做的事情。」普丁補充說，正是這些努力才有了在伊斯坦堡舉行的重要談判。莫斯科響應了「烏克蘭不應『在槍口下簽字』的呼籲，並從基輔撤軍，但「隨後，在西方的壓力下，烏克蘭方面退出了這些協議」。「我們這樣做之後，協議立即被扔進了垃圾桶。」

對於中方是否參加在瑞士舉行的烏克蘭危機和平峰會，中國外交部發言人汪文斌2月7日曾表示，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫、明確的，始終為停火止戰、政治解決危機發揮著建設性的作用。中方將繼續以自己的方式勸和促談，推動危機得到政治解決。

3月19日，另一位中國外交部發言人林劍則強調，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，堅持勸和促談，中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案公正討論的國際和會。

據中國外交部網站消息，2024年5月3日至9日，中國政府歐亞事務特別代表李輝就政治解決烏克蘭危機開展第三輪穿梭外交，先後訪問土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，分別同土耳其副外長阿克查帕爾、埃及外交部部長助理哈立德、沙烏地阿拉伯國務大臣兼國家安全顧問艾班和阿拉伯聯合大公國總統外交顧問卡爾卡什、國際合作事務國務部長莉姆舉行會談。

訪問前後，李輝特代還同巴西、南非、印度尼西亞、哈薩克斯坦等國官員進行溝通。中方同各方就烏克蘭危機深入交換意見，各方普遍贊同中方為呼籲局勢降溫提出的主張。各方同意繼續保持溝通協調，同時歡迎國際社會支持推動局勢降溫的努力，共同為停火止戰、勸和促談發揮建設性作用。